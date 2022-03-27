موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال والقنوات الناقلة

حسم منتخب مصر الجولة الأولى أمام نظيره السنغالي فى ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وفاز "الفراعنة" بهدف دون رد سجله المدافع السنغالي آليو سيس بالخطأ فى مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط.

وتتجدد المواجهة بين منتخبى مصر والسنغال فى الدور الحاسم والفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل فى العاصمة السنغالية داكار.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

منتخب مصر يرد اعتباره مبدئياً أمام السنغال

وخرج منتخب مصر بشباك نظيفة، ورد اعتباره "مبدئيا" من الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل نحو شهرين من الآن.