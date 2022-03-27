صحة غزة تُقرر إصدار تقرير كورونا بشكل أسبوعي

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 27/3/2022، موجز التقرير الأسبوعي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد قرارها إصدار التقرير بشكل أسبوعي.

وأجرت الوزارة، 2982 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 4 حالات وفاة، و(336) إصابة جديدة، وتعافي 1040 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 249193 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 853 حالة، واجمالي المتعافين حالة 246364، واجمالي الوفيات 1976 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، و اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:677624 شخص.