حنا ناصر : القوائم المستقلة حصلت على 64%والحزيبة 35%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، يوم الأحد، عن حصول القوائم المستقلة على أغلبية المقاعد في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس اللجنة حنا ناصر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله للإعلان عن النتائج؛ أن القوائم المستقلة حصلت على 64.4% والحزبية على 35.6% من مقاعد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وبيّن ناصر أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 53.27% ممن يحق لهم التصويت، فيما بلغت الأوراق الباطلة 2%، والبيضاء 0.8%

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على فوز 23 هيئة محلية بالتزكية.

ولفت رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى تدني التصويت في بعض البلديات الكبرى، ووجود تفاوت كبير بين 30% و80% في بعض المناطق.

وكانت القوائم المستقلة حصلت في المرحلة الأولى على 69%، فيما حصلت القوائم الحزبية على 31%.