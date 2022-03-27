يبحث عشاق كرة القدم والدائرة المستديرة عن المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر، حيث تواصل كافة المنتخبات على مستوى العالم، شق طريقها من أجل محاولة الوصول إلى كأس العالم قطر 2022، الذي ينتظره الجميع كل أربع سنوات، والذي ينطلق في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، لذا يقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر والتي تأهل رسمياً بفوزها.

وتأهل رسمياً 19 منتخباً من أصل 32 وتبقت 13 بطاقة تأهل، وجاءت المنتخبات الـ19 موزعة كالتالي: 10 منتخبات من قارة أوروبا، وأربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية عبر التصفيات، و5 من آسيا واحد كمستضيف وأربعة عبر التصفيات.

المنتخبات المتأهلة

وتأهل عن قارة أوروبا 10 منتخبات هي: ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا.

ومن قارة آسيا خمسة منتخبات هي: كوريا الجنوبية وإيران واليابان والسعودية بجانب منتخب قطر المستضيف.

وتأهل من أمريكا الجنوبية كل من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والإكوادور.

المنتخبات العربية

وتبدو هناك فرصة أن تكون هذه النسخة تاريخية بوجودها في الشرق الأوسط بتنظيم دولة عربية، إضافة لتواجد المنتخبات العربية الذي قد يكون تاريخياً بوجود قطر وضمان تأهل السعودية واقتراب 5 منتخبات عربية إفريقية من الوصول إلى كأس العالم بانتظار مواجهات الإياب الثلاثاء المقبل.

وينتظر الشارع العربي تأهل منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب بعدما حققت الفوز في مباراة الذهاب فيما تعادلت الأخيرة بهدف لمثله خارج أرضه.

عدد المنتخبات المشاركة في نسخة قطر 2022:

من المنتظر أن يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 مقعدًا

قارة إفريقيا: 5 مقاعد

قارة آسيا: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف

أوقيانوسيا: نصف مقعد.

بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.