بالفيديو بقيادة المتطرف "بن غفير".. عشرات المستوطنين يقتحمون الشيخ جراح

اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست "الإسرائيلي" المتطرف "إيتمار بن غفير"، اليوم الأحد 27 مارس 2022، حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا الجانب الغربي من حي الشيخ جراح، وحاولوا استفزاز الأهالي وتهديدهم.

وقالت المصادر: "إن بن غفير توجه إلى خيمته الاستفزازية المقامة على أرض عائلة سالم في الحي، فيما تولت قوات الاحتلال مهمة إبعاد المواطنين والمتضامنين عن محيطها".

ويواصل المتطرف "إيتمار بن غفير" اقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، بهدف استفزاز الأهالي وتهديدهم، وتهجيرهم ومحاولة السيطرة على ممتلكاتهم.