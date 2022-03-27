الصليب الأحمر لـ"فلسطين اليوم": الاحتلال قرر استئناف زيارات أسرى قطاع غزة اعتباراً من الثلاثاء المقبل

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد 27/3/2022، عن قرار الاحتلال "الإسرائيلي"، باستئناف زيارات أسرى قطاع غزة اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وأوضح هشام مهنا الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ اللجنة قرار استئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي قطاع غزة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 .

وأفاد مهنا، أنه سيُسمح لنفس فئات المعتقلين باستقبال الزيارات كما كان الوضع عليه قبل جائحة COVID-19.

وبشأن إذا كان هناك أسماء جديدة من الأسرى سيتم زيارتهم، أوضح مهنا أنه في العادة لا يتم الإعلان عن أسماء الأسرى المنوي زيارتهم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكدت في وقت سابق أن المفاوضات مع "إسرائيل" لم تتوقف منذ عامين أي مارس 2020، بشأن السماح بزيارات الأسرى، حيث يجري كل أسبوع إعداد قوائم بأسماء للأسرى ليجري زيارتهم.

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مايقارب من 400 أسير، يعاني جلهم من عدم الزيارات لسنوات طويلة، وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة.