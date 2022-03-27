لجان المقاومة: قمة النقب إمعان بالسقوط المدوي والتطبيع المخزي مع العدو

أدانت واستنكرت لجان المقاومة في فلسطين، اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب مع وزير خارجية الكيان الصهيوني المجرم وأمريكا على أرض النقب الثائر في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي: "إن اجتماع وزراء الخارجية العرب في النقب إمعان بالسقوط المدوي والتطبيع المخزي مع العدو الصهيوني".

وشددت على أن هذا الاجتماع مدان ومرفوض، خاصة أن ابناء شعبنا في النقب يتعرضون لأكبر حملة تهجير وتطهير عرقي ينفذها الكيان الصهيوني المجرم.

وختمت اللجان التصريح قائلة: "جريمة التطبيع مع العدو الصهيوني التي تقوم بها بعض الأنظمة لا تمثل الشعوب العربية التي ترفض بشدة الركوع والخنوع والارتهان للعدو الصهيوني".

أعلن وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لبيد عقد "قمة تاريخية" اليوم الأحد 27 مارس 2022 في النقب، تجمعه مع وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.