حركة المجاهدين تدين اجتماع العرب على أرض النقب المحتل

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الأحد 27/3/2022، بأشد العبارات اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب مع الكيان المزعوم وأمريكا المجرمة على أرض النقب المحتل.

وتساءلت المجاهدين في بيان صحفي :"كيف يجتمع عدد من الوزراء العرب في النقب في الوقت الذي يسفك فيه العدو دماء أهلنا في النقب، ويعتدي على مساكنهم، ويخرجهم من أرضهم، لينشأ مغتصبات جديدة. "

واعتبرت أن هذا اللقاء التطبيعي يعكس مدى حالة التيه والضياع الذي وصلت إليه بعض أنظمة التطبيع العربي.

وأكدت، أن هذا اللقاء لا يعبر عن إرادة شعوب أمتنا الإسلامية والعربية الواعية والحية التي ترفض للتطبيع وتنبذ المطبعين.