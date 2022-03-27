أبو حسنة يوضح تفاصيل وموعد إضافة الأزواج والأبناء الجدد للكابونة

أكد المستشار الإعلامي في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أنه سيتم قريباً دراسة ملفات إضافة الأزواج الجدد والأبناء للحصول على الكابونة، مشدداً على أن حقوق المتضررين بالحروب السابقة لا تسقط بالتقادم.

وأوضح أبو حسنة في تصريح لإذاعة الأقصى، أن التسجيل لإضافة مواليد على بطاقات الأونروا مفعل الكترونيا، أما التسجيل للكابونات لم يتفعل بعد، ونعلم أن عشرات الآلاف يحتاجون ولكن نقوم بعملية معالجة لمعرفة القادرين مالياً.

وبين، أن كل لاجئ فلسطيني غير قادر على مساعدة نفسه سيحصل على الكابونة، ويبقى الأزواج الجدد واضافة الأبناء وسيتم قريبا دراسة ملفاتهم، وسنفتح المجال لتسجيلهم بعد إتمام عملية "الغربلة" بالأسماء.

ولفت أبو حسنة، أن المساعدات لا تقتصر فقط على الكابونات إنما منها التعليم والصحة والدعم النفسي وخدمات أخرى، ومليون و200 ألف لاجئ يستلم الكابونة.

وشدد على أن حقوق المتضررين بالحروب السابقة لا تسقط بالتقادم ولكن حتى اللحظة لم يتقدم أحد من المانحين للتبرع والتركيز على ملف أضرار 2021 فقط، ونبذل جهوداً كبيرة مع المانحين لإيجاد حلول لمتضرري عدوان 2014.