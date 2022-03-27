بكر : هناك قرار باستيراد الأسماك من مصر لسد احتياجات السوق

أكد منسق لجان الصيادين زكريا بكر اليوم الأحد 27 مارس 2022 ، ان هناك قرار لاستيراد الأسماك من مصر لسد العجز في السوق المحلي.

وقال بكر خلال تصريحات لصوت الاقصى": الفترة الحالية معروفة لدى الصيادين بقلة المحصول بسبب تجهز البحر للموسم الجديد، والموسم القادم يمتد لشهرين ويصل محصوله 60% من محصول الأسماك بالعام.

وبين ان الاحتلال يطلق النار على مراكب الصيادين الذين تعرضوا خلال الشهر لـ24 عملية اطلاق نار أصيب على اثرها صيادين، وقامت الزوارق بتمزيق الشباك 10 مرات، ويتم منع الصيادين للوصول إلى الأماكن الغنية بالأسماك.