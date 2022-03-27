إعلان هام من مالية غزة بشأن تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأحد 27/3/2022، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من اليوم، حتى نهاية يوم الأحد الموافق 24/4/2022.

وأوضحت المالية، أن يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة).

وأشارت إلى أن المستفيدين هم طلبة البكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الحالي بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل، وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل.

كما يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها خلال الفصل الدراسي الحالي.