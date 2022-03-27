بلدية غزة تكافح القوارض الضارة بـ1050 باكو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 ص
27 مارس 2022
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نظم قسم الصحة الوقائية في دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة حملة لمكافحة القوارض الضارة في مناطق مختلفة من المدينة، خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي ضمن جهوده للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومكافحة القوارض الضارة.

وأفاد رئيس القسم ماجد سكر أنه تم توزيع نحو 1050 باكو (150) جرام من الطعوم السامة الخاصة بمكافحة القوارض، في مناطق الأسواق، والمناطق التي تتكاثر فيها القوارض وشملت، توزيع 300 باكو في شارع الكرامة في مناطق السيارات التالفة، و250 باكو تم تسليمها للمواطنين، و200 باكو في منطقة سوق فراس، و150 باكو في حي الزيتون منطقة مسجد الشمعة، بالإضافة إلى تسليم 100 باكو لمؤسسة الربيع، و50 باكو في منطقة الجسر بحي الشيخ رضوان.

وبين أن جهود البلدية في مجال مكافحة القوارض الضارة ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، داعياً المواطنين لضرورة مراعاة إرشادات النظافة وعدم إلقاء المخلفات التي توفر بيئة لتكاثر القوارض الضارة.

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