أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2022- دعاء استقبال شهر رمضان 2022

يبحث المسلمون عن أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2022- دعاء استقبال شهر رمضان 2022، هذه أدعية جميلة لشهر رمضان، دعاء دخول رمضان قصير، دعاء دخول رمضان 2022، أدعية رمضان مكتوبة، أدعية أيام شهر رمضان مكتوبة، هذا ما سنتناوله في هذا المقال، شهر رمضان المبارك هو من الأشهر التي تكون فيها الحسنات أضعاف ويكثر فيها الخيرات فهو شهر الرحمة والغفران، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2022- دعاء استقبال شهر رمضان 2022.

أدعية جميلة لشهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار وأرحم احبة فقدانهم ولم يبلغوه.

اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا يا أرحم الراحمين امبارك عليكم الشهر مقدم.

اللهم بلغني وبلغ عائلتي ومن أحب والمسلمين سماع التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

يا الله ما أثقل هذه اللحظات شوق يجتاح الوجدان ولا يُبقي شيئا من المشاعر لسواه يارب بلغنا رمضان وألبسنا به حُلل الإيمان والأُنس بك.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار.

رمضان كريم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وبلغكم صيامه وأعانكم وأثابكم على قيامه وأعتقكم في آخر أيامه اللهم آمين.

بلغنآ يآرب سمآع الترآويح ودعوآت المصلين ودموع الخآشعين وختم القرآن اللهم بلغنآ رمضآن لا فآقدين ولآ مفقودين.

أدعية جميلة لشهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار.

اللهم بلغنا رمضان بروح انقى وقلب اتقى وعملا به يا الله نرقى.

اقترب شهر الخير والرحمة والعطاء اللهم بلغنا رمضان وسلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلآ يارب العالمين.

اللهم بلغنا سماع التراويح و دعوات المصلين و ختم القرآن ، اللهم بلغنا شهر رمضان و نحن في أحسن حال واجعلنا من عتقاء نارك ومن استحقوا رحمتك.

أدعية جميلة لشهر رمضان، اللهم اهل رمضان علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والمسارعة الى ماتحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

وبدأ القلب يرف لنسائم رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان و نحن في أحسن حال.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار.

أدعية جميلة لشهر رمضان، اللهم أني نويت صيام رمضان فأن توفيتني قبل قدومه فاكتبني من الصائمين.

أيام قليلة بقيت على درة الشهور اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام.

أدعية جميلة لشهر رمضان، بلغنا يا رب سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن بلغنا نحن و من نحب رمضان آللهم امين.

أدعية جميلة لشهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان مكتملين مجموعين متحابين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا.

دعاء دخول رمضان قصير

اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون يا الله.

اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم.

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله اللهم اشفنا بالنوم اليسير وارزقنا السهر الطويل في طاعتك ورضاك.

اللهم اجعلنا من المرحومين في أوله، والمغمور لهم في أوسطه، ومن العتقاء من النار في آخره يا ارحم الراحمين.

دعاء دخول رمضان 2022

اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون يا الله .اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله.

اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم .

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله اللهم اشفنا بالنوم اليسير وارزقنا السهر الطويل في طاعتك ورضاك.

اللهم اجعلنا من المرحومين في أوله، والمغمور لهم في أوسطه، ومن العتقاء من النار في آخره يا ارحم الراحمين.

دعاء جميل في رمضان 2022

إذا قد كان شهر رمضان قد حلّ على الأمة الإسلامية وأقبل بالرحمة والمغفرة وكان لنا نصيب فيه هذه الأدعية حينها تستخدم مع مشاركتها مع من تُحب ومع نفسك أيضاً بقرائتها نحنُ بدورنا وضعناها قصيرة لتناسب أي مكان توضع فيه.

اللهم اجعل صيامي صيام الصائمين وقيامي قيام القائمين وينهي فيه عن نومه الغافلين واعف عني يا عافيآ عن المجرمين اللهم امين.

أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة.

يا رب في أيام رمضان نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة وابعدنا عن المعصية.

مضى من رمضان مامضى إن أحسنت فزد وإن بعدت فعد وإذا غفلت فاذكر “لعلكم تتقون” ولو فترت عزيمتك فاذكر أياما معدودات.

وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل.

اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

أدعية رمضان مكتوبة 2022

اللهم ارزقني في رمضان الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.

اللهم إنه شهر رمصان فإجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران وتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأدخلنا برحمتك الجنه مع الصالحين والأبرا.

أدعية رمضان مكتوبة: اللهم اعتق رقابنا من النار 3 مرات اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 3 مرات اللهم صل وسلم على محمد 10 مرات استغفر الله واتوب إليه 5 مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 5 مرات.

أدعية رمضان مكتوبة: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وأغفر لي جرمي فيه يا اله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم لا تخرج شهر رمضان الا وجعلته فرجا للصابرين وشفاء لكل مريض واستجابه لكل دعاء ورحمة لأموات المسلمين انك على كل شيء قدير.

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر الى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.

اللهم إنه قد دخل شهر رمضان اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن و جعلته بينات من الهدى و الفرقان اللهم فبارك لنا في شهر رمضان و أعنا على صيامه و صلاته و تقبله منا.

اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمه منا وسلمنا له في يسر منك وعافية إنك على كل شئ قدير يا أرحم الراحمين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك الى دار القراربالهيتك يا إله العالمين.

أدعية أيام شهر رمضان مكتوبة

اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة بركة وبكل أية سلامة وبكل سورة سعادة وبكل جزء راحة وطمأنينة.

اللهم قوني في هذا الشهر الكريم على إقامة أمرك واذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.

أدعية رمضان مكتوبة: اللهم اغسل ذنوبي في رمضان وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يامقيل عثرات المذنبين.

رب في أول أيام رمضان إفتح لنا أبواب التوبة أمامنا و أغلق لنا أبواب المعاصي أمامنا فنحن لا حول لنا و لا قوة إلا بك يا كريم.

الله متقبل منا الصيام والقيام وقرأت القرأن واغفر لنا دونبنأ واهدينأ من شر العصيان وصلو علا نينأ محمد الله ماصلي عليه وسلم عليه.

يا رب في أيام رمضان اجبر خواطرنا وارزقنا تيسيرا وفرجا من حيث لا نحتسب.

أدعية رمضان مكتوبة: اللهم اجعل رمضان هاذا السنة نهاية كل احزاننا وبداية كل افراحنا رمضان كريم.