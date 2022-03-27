امساكية شهر رمضان 2022 في الأردن، يبدأ المسلمون البحث عن امساكية شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443 هجري، فلم يتبقى سوى أسبوع على حلوله، وكل المسلمون متشوقون لاستقبال الزائر الجميل، استثمار أيامه الثلاثين في الصلوات والطاعات والأدعية وكل الأعمال الصالحة، ففي هذا الشهر الفضيل تتضاعف الحسنات والأجر، لهذا يلجأ المسلمون في كل بقاع الأرض إلى العبادات المفروضة في هذه الأيام المبارك، وإلى أدار السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا هو شهر يعد من أفضل شهور السنة، ويستثمره المسلمون على أكمل وجه.

امساكية شهر رمضان في الأردن

وفي هذه الأيام من كل عام يبدأ المسلمون في الأردن في البحث عن امساكية شهر رمضان 2022 في الأردن، لمعرفة مواقيت الصلوات والعبادات، مواعيد السحور والفطور، وتعد الإمساكية من أفضل الطرق لمعرفة مواعيد الأذان وإقامة الصلاة، فهي تصدر عن جهات موثوقة، ويوجد فيها كل المواعيد الدقيقة لكل الصلوات، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إمساكية شهر رمضان للعام الجاري 1443 هجري، في معظم دول العالم عامة والمملكة الأردنية على وجه الخصوص، لتعم الفائدة بين الجميع، وتقتصر عليهم الأوقات في البحث عبر الانترنت.

موعد رمضان في الأردن

ويبحث المواطنون في الأردن عن موعد شهر رمضان المبارك في المملكة الهاشمية، وكم يوم متبقي على حلول الشهر الكريم، لهذا من المقرر أن يحل شهر رمضان المبارك في اليوم الثاني من شهر ابريل المقبل 2022 م/ 1443 هـ، لكن يثبت أول أيام رمضان بعد رؤية هلال الشهر الفضيل من جهات موثوقة.

امساكية رمضان في الأردن

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:03 ص 06:31 ص 12:47 م 04:20 م 07:04 م 08:34 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 05:01 ص 06:29 ص 12:47 م 04:20 م 07:05 م 08:35 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:00 ص 06:28 ص 12:47 م 04:20 م 07:05 م 08:35 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:58 ص 06:27 ص 12:46 م 04:20 م 07:06 م 08:36 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:57 ص 06:26 ص 12:46 م 04:20 م 07:07 م 08:37 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:56 ص 06:24 ص 12:46 م 04:20 م 07:07 م 08:37 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:54 ص 06:23 ص 12:46 م 04:21 م 07:08 م 08:38 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:53 ص 06:22 ص 12:45 م 04:21 م 07:09 م 08:39 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 04:51 ص 06:21 ص 12:45 م 04:21 م 07:09 م 08:39 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:50 ص 06:20 ص 12:45 م 04:21 م 07:10 م 08:40 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:48 ص 06:18 ص 12:45 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:47 ص 06:17 ص 12:44 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:46 ص 06:16 ص 12:44 م 04:21 م 07:12 م 08:42 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:44 ص 06:15 ص 12:44 م 04:21 م 07:13 م 08:43 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:43 ص 06:14 ص 12:44 م 04:21 م 07:13 م 08:43 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:41 ص 06:12 ص 12:43 م 04:21 م 07:14 م 08:44 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:40 ص 06:11 ص 12:43 م 04:21 م 07:15 م 08:45 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:39 ص 06:10 ص 12:43 م 04:21 م 07:16 م 08:46 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:37 ص 06:09 ص 12:43 م 04:21 م 07:16 م 08:46 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:36 ص 06:08 ص 12:42 م 04:21 م 07:17 م 08:47 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:42 م 04:21 م 07:18 م 08:48 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:33 ص 06:06 ص 12:42 م 04:21 م 07:18 م 08:48 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:32 ص 06:05 ص 12:42 م 04:21 م 07:19 م 08:49 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:30 ص 06:04 ص 12:42 م 04:21 م 07:20 م 08:50 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:29 ص 06:03 ص 12:42 م 04:21 م 07:20 م 08:50 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:28 ص 06:02 ص 12:41 م 04:21 م 07:21 م 08:51 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:26 ص 06:01 ص 12:41 م 04:21 م 07:22 م 08:52 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:25 ص 06:00 ص 12:41 م 04:21 م 07:23 م 08:53 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:24 ص 05:59 ص 12:41 م 04:21 م 07:23 م 08:53 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 04:23 ص 05:58 ص 12:41 م 04:21 م 07:24 م 08:54 م