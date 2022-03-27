ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 27 مارس، ثلاثة أسرى من القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير أكرم إبراهيم محمود القواسمة (48 عامًا) من حي رأس العامود في مدينة القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مرتين ومعتقل منذ عام 1996، وأمضى 26 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير مجدي سعيد عبد الرحيم مليطات (38 عامًا) من بلدة بيت فوريك جنوب مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير شادي محمود محمد سوقية (40 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.