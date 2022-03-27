الصليب الأحمر لـ"فلسطين اليوم":لا يوجد حتى اللحظة معلومات حول السماح بزيارة أسرى غزة

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت اليوم الأحد 27/3/2022، أن حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات مؤكدة حول السماح بزيارة أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وكانت مؤسسات للأسرى تحدثت بالأمس، أن أول زيارة لأسرى قطاع غزة ستكون يوم 28/مارس الحالي، فيما سيعقد غدًا اجتماع مصغر للصليب الأحمر مع مندوبي المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى بغزة لاطلاعهم على التفاصيل.

وأوضحت زقوت في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات مؤكدة حول موافقة الاحتلال على زيارات الأسرى ولم يتم إبلاغهم بالأمر.

وبينت، أن المفاوضات مع "إسرائيل" لم تتوقف منذ عامين أي مارس 2020، بشأن السماح بزيارات الأسرى، حيث يجري كل أسبوع إعداد قوائم بأسماء للأسرى ليجري زيارتهم.

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مايقارب من 400 أسير، يعاني جلهم من عدم الزيارات لسنوات طويلة، وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة.