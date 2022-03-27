الانتخابات البلدية بالضفة: تقدم للتحالف والمستقلين وتراجع لفتح

أظهرت النتائج الأولية للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، التي جرت، أمس السبت، فوز قوائم التحالف الوطني والمستقلين في العديد من المواقع المهمة في المحافظات، وخسارة القائمة الرسمية لحركة فتح.

وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، إن نتائج الانتخابات الرسمية للمرحلة الثانية ستعلن الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي ستعقده اللجنة في المركز الإعلامي داخل مقرها الرئيس.

وأظهرت النتائج الأولية أن التحالف الوطني حقق فوزا مهما في الخليل وطولكرم والبيرة وطوباس وبيت أمر وطمون، وغيرها من البلديات.

وفازت قائمة "الوفاء للخليل" برئاسة المهندس تيسير أبو اسنينة في الخليل، مقابل خسارة قائمة فتح الرسمية، وشهدت الخليل احتفالات عارمة بالفوز الكبير الذي حققته قائمة الوفاء للخليل.

وفازت قائمة "البيرة" تجمعنا برئاسة الأسير إسلام الطويل، وفازت قائمة "كرميون" في المجلس المحلي لطولكرم مقابل خسارة قائمة حركة فتح.

وفي قلقيلية، تحالفت قائمتا الوفاء والمستقلين بعد ظهور النتائج وبالتالي سيكون لهما الحق في تشكيل المجلس على حساب حركة فتح. كما وفازت القوائم المستقلة في السموع والشيوخ وطمون وبيت أمر.

وبحسب النتائج، فإن التحالف الوطني والمستقلين حازوا على النسبة الأعلى من الأصوات في مجمل انتخابات الضفة الغربية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن القوائم المسجلة مستقلة وائتلافية فازت برئاسة 8 مجالس بلدية من مدن الضفة من أصل 11 ، في حين فتح فازت فقط في 3 مدن.

كما فاز 118 مرشحا في القوائم الائتلافية والمستقلة في مدن الضفة الكبرى، مقابل فوز 47 مرشحا فقط في قوائم فتح.

وبخلاف ما أعلنته حركة فتح عن فوزها الكاسح في انتخابات المرحلة الثانية، أكدت المصادر أن القائمة الرسمية لحركة فتح خسرت في أغلب المواقع، وفي بعض المواقع القليلة التي تقدمت فيها كان تقدمها محدودا أمام قوائم التحالف الوطني أو المستقلين، حيث تقدمت حركة فتح في مدن رام الله وجنين ونابلس بفارق مقعد واحد عن المنافسين.

وأكدت المصادر أن فتح احتسبت فوز العديد من القوائم العائلية والقوائم المستقلة التي ضمت بعض عناصرها لها، كجزء من عملية الخداع للإيهام بفوزها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت انتهاء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وأغلقت كافة مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء السبت، باستثناء المراكز التي أعلنت اللجنة سابقا أنها ستمدد الاقتراع فيها.