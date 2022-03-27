الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس المحتلة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال ، صباح اليوم الأحد 27 مارس 2022، أنه تم رفع حالة التأهب في القدس خشية من تدهور الأوضاع.

وقالت الإذاعة، إنه "في الشرطة والشاباك رفعوا حالة التأهب في منطقة القدس خشية تدهور الوضع في رمضان".

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة الماضية، أن "إسرائيل" قررت إبقاء حالة التأهب استعدادًا لإمكانية التصعيد في أعقاب عملية بئر السبع.

وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب عملية بئر السبع: تقرر تعزيز انتشار الشرطة الإسرائيلية، وإبقاء حالة التأهب خشية تكرار سيناريو العملية مجددًا، والاستعداد لإمكانية التصعيد في النقب وجنوب البلاد.

وقبل أيام، نفذ شاب عملية دهس وطعن قرب مجمع تجاري وسط مدينة بئر السبع أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن يعلن عن استشهاد المنفذ.

هذا وتشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن الأيام المقبلة قد تشهيد المزيد من العمليات. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن المخاوف لدى الأجهزة الأمنية من وقوع عمليات تتصاعد مع اقتراب شهر رمضان.

ولفتت القناة إلى أن هذه التقديرات عرضت خلال عدد من المداولات التي عقدت اليوم لتقييم الأوضاع لدى جهاز الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي شهدت "أكبر عدد من العمليات خلال الشهر الماضي"، بحسب "كان 11".