"المرور بغزة": وفاة و4 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة والشرطة، اليوم الأحد 27 مارس 2022، أن 8 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية خلفت حالة وفاة وإصابات وتلفيات في المركبات ومكونات الطريق.

وقالت شرطة المرور في إحصائية لها: "إن الحوادث نتج عنها حالة وفاة و4 إصابات واحدة منها بجروح خطيرة، وثلاثة بجروح طفيفة".

أن أضرارًا ماديةً وتلفياتٍ لحقت بـ 8 مركبات، ومكونات الطريق نتيجة الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس عن وفاة الطفل عبد الرحمن فادي أبو الكاس (3 سنوات) جراء دهسه من قبل مركبة بقيادة السائق (ف، س) 33 عاماً بالقرب من مجمع الصحابة بمدينة غزة.