سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد-سعر جرام الذهب عيار 24

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 202.55 شيكل $63.00.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 202.55 شيكل $63.00

سعر الذهب عيار 22 185.67 شيكل $57.75

اسعار الذهب عيار 21 177.24 شيكل $55.13

اسعار الذهب عيار 18 151.92 شيكل $47.25

سعر الذهب عيار 14 118.15 شيكل $36.75

سعر الذهب عيار 12 101.28 شيكل $31.50

اسعار أوقية الذهب 6,299 شيكل $1,959

اسعار جنيه الذهب 1,418 شيكل $441.03

اسعار كيلو الذهب 202,550 شيكل $63,003

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 مارس 202.55 177.24 151.92 118.15 101.28

25 مارس 202.13 176.86 151.60 117.91 101.06

24 مارس 203.69 178.23 152.77 118.82 101.84

23 مارس 201.79 176.57 151.34 117.71 100.89

22 مارس 198.75 173.91 149.06 115.94 99.37

21 مارس 200.28 175.25 150.21 116.83 100.14

20 مارس 200.64 175.57 150.48 117.04 100.32

19 مارس 200.64 175.57 150.48 117.04 100.32

18 مارس 200.34 175.30 150.26 116.86 100.17

17 مارس 201.57 176.38 151.18 117.58 100.79