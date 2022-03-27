سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد-سعر جرام الذهب عيار 24

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:53 ص
27 مارس 2022
سعر جرام الذهب عيار 24
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 202.55 شيكل     $63.00.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      202.55 شيكل      $63.00

سعر الذهب عيار 22 185.67 شيكل      $57.75

اسعار الذهب عيار 21      177.24 شيكل      $55.13

اسعار الذهب عيار 18      151.92 شيكل      $47.25

سعر الذهب عيار 14 118.15 شيكل      $36.75

سعر الذهب عيار 12 101.28 شيكل      $31.50

اسعار أوقية الذهب   6,299 شيكل $1,959

اسعار جنيه الذهب   1,418 شيكل $441.03

اسعار كيلو الذهب    202,550 شيكل     $63,003

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

26 مارس    202.55     177.24     151.92     118.15     101.28

25 مارس    202.13     176.86     151.60     117.91     101.06

24 مارس    203.69     178.23     152.77     118.82     101.84

23 مارس    201.79     176.57     151.34     117.71     100.89

22 مارس    198.75     173.91     149.06     115.94     99.37

21 مارس    200.28     175.25     150.21     116.83     100.14

20 مارس    200.64     175.57     150.48     117.04     100.32

19 مارس    200.64     175.57     150.48     117.04     100.32

18 مارس    200.34     175.30     150.26     116.86     100.17

17 مارس    201.57     176.38     151.18     117.58     100.79

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