بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اليوم

بدأ فجر اليوم الأحد 27/3/2022، العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليلة 26/27 آذار 2022.

فعلى سبيل المثال: في تمام الساعة 12:00 منتصف ليلة السبت - الأحد عليك تقديم عقارب الساعة لتصبح الساعة 01:00 صباحاً، تفاديا لأي مشكلة خصوصا فيما يتعلق بدوام المدارس أو الموظفين.

موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

وعادة ما تعمل فلسطين بالتوقيت الصيفي في الأسبوع الأول من فصل الربيع الذي يبدأ بتاريخ 21/ 3/ من كل عام، ففي هذا الشهر تعتدل درجات الحرارة وتصبح الأجواء مستقرة لا باردة ولا حارة، كما تزداد الرحلات إلى الأماكن الترفيهية.

والهدف من اعتماد التوقيت، الذي أكمل أكثر من 100 عام على اعتماده في العديد من دول العالم، هو الاستفادة من طول ساعات النهار في هذين الفصلين، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية من خلال توفير وترشيد الطاقة.

وتأتي الفائدة الاقتصادية للتوقيت الصيفي من خلال تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا منذ بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ثم تبدأ بالتراجع حتى ذروة الشتاء.

وطول النهار والليل عبارة عن ظاهرة فلكية تنبع من ميل محور دوران الأرض بنسبة 23.4 درجة، مقارنة بمستوى مساره حول الشمس، وهو ما يتضح أكثر كلما ابتعدنا عن خط الاستواء شمالا وجنوبا،

غير أن هذا الأمر لا يتغير في منطقة خط الاستواء، حيث يبقى طول النهار متساويا معظم أوقات العام.

ويكبر الفرق بين طول النَّهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجيا بتلاؤمٍ مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية بالكاد فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي، فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.