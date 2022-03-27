سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 27 مارس 2022

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، في تعاملات الأحد 27 مارس/آذار 2022، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي للبنوك الكبرى.

سعر الدولار اليوم في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

و قد بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك مصر نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بلوم مصر..

وهيمن سعر 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 10 بنوك، منها التجاري الدولي، والإسكندرية، والبركة، وبنك HSBC، والمصرف العربي الدولي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 20.05 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 24.09 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.87 جنيه للشراء، و 4.89 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.97 جنيه للشراء، و 5.00 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، أمس.

كذلك بقي متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 59.97 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع، مقابل 60.16 جنيه للشراء، و 60.64 جنيه للبيع، أمس.