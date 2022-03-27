طلع أسعار الذهب في لبنان الاحد 27 مارس 2022

سجلت أسعار الذهب في لبنان، تراجعاً اليوم الأحد 27 مارس/آذار 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس عالميًا بختام تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، إلى نحو 95.563 ألف ليرة (63 دولارًا).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في منتصف تعاملات اليوم في لبنان، إلى نحو 83.620 ألف ليرة (55.13 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى نحو 71.673 ألف ليرة (47.25 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 55.745 ألف ليرة (36.75 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، في تعاملات اليوم، تراجعًا إلى نحو 2.972 مليون ليرة (1959 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، خلال منتصف تعاملات اليوم، نحو 668.957 ألف ليرة (441.03 دولار).