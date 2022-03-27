سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 27-3-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في سوريا، مقابل الليرة السورية، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال. سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 27-3-2022 تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات الأحد 27 مارس/آذار 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ويرى خبراء أن الاقتصاد في سوريا أقل من 10% من نشاطه الحقيقي وهناك شبه شلل في الاقتصاد السوري، وأن ثبات سعر الصرف "وهمي" وفي أي لحظة يتم فيها تعويم الليرة فهي ستنهار ويمكن أن تتجاوز 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 27-3-2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وتراجع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3885 ليرة للشراء، و3935 ليرة للبيع، مقابل 3895، وسعر مبيع يبلغ 3945 ليرة للدولار الواحد في ختام تداولات أمس الجمعة.

سعر اليورو والإسترليني

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 4263 ليرة للشراء، و4323 ليرة للبيع، مقابل 4342 ليرة للمبيع و 4282 ليرة للشراء عند إغلاق تداولات أمس الجمعة.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لينزل إلى مستوى 5115 ليرة للشراء، و5191 ليرة للبيع، مقابل 5126 ليرة للشراء، و5202 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس الجمعة.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا نحو 1034 ليرة للشراء، و1050 ليرة للبيع، مقابل 1037 ليرة للشراء، و1053 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الجمعة.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا نحو 1055 ليرة للشراء، و1071 ليرة للبيع، مقابل 1058 ليرة للشراء، و1074 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا عند مستوى 12769 ليرة للشراء، و12959 ليرة للبيع، مقابل 12801 ليرة للشراء، و12991 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.