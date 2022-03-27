تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، جميع ترددات قنوات القرآن الكريم بعد زيادة عمليات البحث عنها عبر محركات البحث العالمية، لمتابعة أهم البرامج الدينية في شهر رمضان المبارك 1443هـ.

ويحرص "فلسطين اليوم" بشكل دائم على تقديم وتثبيت تردد القنوات القرآنية للاستماع إلى مزامير القرآن الكريم في مكة المكرمة وغيرها من الدول العربية.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

ونرفق لكم في موقع فلسطين اليوم ترددات قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2022، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قنوات القرآن على النايل سات

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة QURAN TV القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.