ما هو الفطور الصحي للأطفال في شهر رمضان؟

الأطفال الصائمون في رمضان يجب العناية بغذائهم على وجبتي الفطور والسحور، إليكم أفضل فطور صحي للأطفال.

عند صيام الأطفال لشهر رمضان الكريم من المهم الاهتمام بالغذاء الصحي، ويجب العناية بوجبة الإفطار بعد صيام ساعات طويلة أثناء النهار، ولهذا من المهم التعرف على أفضل فطور صحي للأطفال، وأهم الأفكار المميزة لتقديمه والتي يحبها الأطفال.

ما هو الفطور الصحي للأطفال؟

يجب أن يعتمد الفطور الصحي للأطفال في رمضان على العديد من العناصر، حيث يجب أن يشتمل على البروتين والنشويات والخضراوات المليئة بالفيتامينات والمعادن الضرورية والتي يجب أن تشتمل على ما يلي:

الشوربة:

الشوربة للأطفال في فطور رمضان

مع بداية وجبة الإفطار يجب تقديم الشوربة للأطفال، والتي تحتوي على الفيتامينات التي يحتاجها جسم الطفل، وتعويض نقص السوائل أثناء الصيام، ويفضل تقديم للأطفال شوربة الخضراوات واللحوم.

التمر:

التمر للأطفال في فطور رمضان

يعد من الأغذية الهامة التي يجب أن تقدم إلى الطفل مع بداية وجبة الإفطار، حيث إن التمر يُعوض النقص في سكريات الجسم، فضلاً على احتوائه على المعادن والفيتامينات الضرورية، كما أنه يحد من الإصابة بأمراض الأنيميا وفقر الدم.

الخضراوات الطازجة:

الخضروات الطازجة للأطفال في فطور رمضان

من المهم أن تحتوي مائدة الإفطار على طبق السلطة المكون من الخضراوات، والتي تعتبر من الأطباق الهامة للأطفال على المائدة، لاحتوائها على كافة العناصر الغذائية والألياف التي يحتاجها الجسم.

البروتين:

البروتين للأطفال في فطور رمضان

يتمثل البروتين في اللحوم والدواجن والتي تعتبر مصدرا مميزا للبروتين، كما أنها تعتبر هامة للأطفال لتعزيز صحة العظام ونمو الأطفال بالشكل السليم.

أفضل فطور صحي للأطفال في رمضان:

من المهم أن يحتوي فطور رمضان للأطفال على الأطعمة المغذية الغنية بالعناصر الغذائية المميزة، والتي تساعد على بناء جسم الأطفال وإعادة النشاط والطاقة للجسم، وزيادة قدرتهم على الصيام في اليوم التالي، ولهذا يجب على الأم تقديم أنواع الأطعمة الغذائية الغنية المفيدة للجسم وإليك خيارات فطور للأطفال ومنها:

شوربة القرع:

شوربة القرع للأطفال في فطور رمضان

المقادير:

كوب قرع مقطع.

نصف كوب شوفان.

بصلة.

حبة من البطاطس.

2 حبة من الجزر.

ثمرة من الطماطم.

ملح وفلفل أسود.

كوب من كريمة الطبخ.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة من الزيت.

طريقة التحضير:

- في قدر به الزيت يتم وضع البصل المفروم على النار الهادئة، ويقلب حتى يصفر لونه.

- تُضاف قطع القرع والبطاطس والطماطم مع التقليب.

- نضع الماء ويترك على النار حتى تمام نضج المكونات.

- يرفع القدر من على النار ويترك حتى يبرد، ويتم خلطه في الخلاط الكهربائي.

- تصب المكونات في القدر ويضاف إليها كريمة الطبخ والشوفان.

- يُعاد القدر على النار مرة أخرى، وتتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود.

- يُترك على النار الهادئة لبضع دقائق، ويغرف في طبق التقديم.

المكرونة بالخضراوات والدجاج:

المكرونة بالخضروات والدجاج للأطفال في فطور رمضان

المقادير:

350 جراما من المكرونة.

250 جراما من صدور الدجاج المقطعة شرائح.

كوب من المشروم.

كوب من الفلفل الألوان.

بصلة صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

حبة من الجزر.

نصف كوب من البروكلي المسلوق.

2 كوب من كريمة الطبخ.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب ونصف من الماء الساخن.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من المستردة.

كوب من الجبن الموتزريلا.

كوب ونصف من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

- تُسلق المكرونة في الماء المغلي، وتصفى ويتم تركها جانبًا.

- نضع قدر على النار به الزبدة والزيت والبصل ويقلب.

- نضع الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى يذبل البصل.

- تُضاف شرائح الدجاج ونستمر في تحريك المكونات.

- نضع الصويا صوص والمستردة، وتقلب حتى نضج الدجاج.

- تُتبل بالثوم البودرة والفلفل الأبيض ويُضاف الجزر والفلفل الألوان والبروكلي.

- تُقلب المكونات مع الدجاج ويتم إضافة الدقيق ومكعب المرقة.

- يُصب عليهم الماء الساخن وتترك المكونات على النار لمدة 10 دقائق.

- نضع جوزة الطيب والقليل من الفلفل الأبيض، وتصب عليها الكريمة.

- تُترك المكونات حتى تغلي على النار لبضع دقائق.

- نُحضر صينية من البايركس ويوضع بها المكرونة المسلوقة، ويصب عليها خليط الدجاج.

- يتم توزيع الجبنة الموتزريلا على الوجه، وتوضع الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة.

- تُترك لمدة ربع ساعة ويتم وضعها تحت الشواية قيلاً من الوقت حتى يحمر لونها من الأعلى، وتقدم بالهناء والشفاء.

الأرز باللحمة المفرومة والذرة:

أرز باللحم المفروم للأطفال في فطور رمضان

المقادير:

كيلو من الأرز.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 ثمرة من البصل.

3 ثمرات من الطماطم.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

3 أكواب من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

- نضع مقلاة على النار المتوسطة الحرارة، ونضع بها الزيت حتى يسخن.

- نضع البصل مع التقليب حتى يصفر لونه ويذبل.

- يتم إضافة اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود مع التقليب.

- تُترك المكونات على النار الهادئة حتى تمام نضج اللحم.

- نضع قدر على النار به الزيت ويترك حتى يسخن ونضع الأرز.

- نُقلب الأرز حتى يتغير لونه إلى الذهبي، ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

- نُضيف الطماطم المفرومة وخليط اللحم المفروم والذرة مع التقليب حتى يتداخل مع الأرز.

- يُصب عليها الماء الساخن ويترك حتى يغلي ويغطى القدر.

- يتم تهدئة الحرارة على المكونات حتى تمام النضج.

- يُغرف في طبق التقديم ويقدم ساخن على المائدة.