"بلينكن" يصل "إسرائيل" في أولى محطاته بالمنطقة

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم السبت، إلى "إسرائيل" في أولى محطات جولته في الشرق الاوسط، ويلتقي خلالها مسؤولين في دول عربية طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل".

ويُشار إلى أنه تشمل جولة بلينكين كل من: الضفة الغربية والمغرب والجزائر، وسيشارك في القمّة المصغّرة مع نظرائه في البحرين والإمارات والمغرب، وهي الدول الثلاث التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل"، مؤخراً في إطار "اتفاقات ابراهام".

ومن المقرر أن يعقد "بلينكن"، لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل الجولة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، :"أن هذه الزيارة تأتي وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين الشهر المقبل، عندما يتزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان.

وتأتي الجولة في توقيت دخلت فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلتها النهائية، لإحياء الاتفاق النووي مع طهران بشأن برنامجها النووي.