رونالدو يفوز بجائزة "لاعب الشهر" في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، فوز نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 37 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس الجاري.

ويُشار إلى أنه، حصل رونالدو على الجائزة بعد تسجيله لثلاثة أهداف، أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الـ29 من "البريميرليغ"، وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها النجم البرتغالي على الجائزة بعد شهري سبتمبر وأكتوبر.

🔴 لاعـــب الشـــهـــر 🔴



المرة الثالثة هذا الموسم التي يفوز فيها @Cristiano بتلك الجائزة مع #يونايتد 💫#صورة_اليوم pic.twitter.com/Ba26ZDAzuE — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 26, 2022

وتفوق اللاعب رونالدو على منافسيه على الجائزة جادون سانشو وفريد، اللذان حظيا بشهر مثير للإعجاب أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع تبقي تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يتطلع رونالدو إلى زيادة غلته التهديفية (12 هدفا) وقيادة "الشياطين الحمر" إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.