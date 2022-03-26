مجموعة MBC تزيح الستار عن برنامج مقلب الفنان رامز جلال في رمضان 2022

أزاحت مجموعة MBC الستار عن برنامج مقلب الفنان رامز جلال، وذلك ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022 ، ومن المقرر أن يحمل اسم "رامز موفي ستار".

ولم تكشف MBC عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالبرنامج، حيث قالت في بيانًا لها: "كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوبا مختلفا في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر".

برنامج مقلب رامز جلال

وظهر رامز جلال على البوستر بلون شعر أخضر، ويحمل في يده فانوس رمضان، ويحيطه الدخان والنيران وآثار الانفجارات.

برنامج مقلب الفنان رامز جلال

ومن جانبه كان قد نشر رامز جلال بوستر برنامجه الجديد في رمضان 2022 عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وعلّق عليه

قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. قريبا في رمضان 2022 على MBC مصر".

ومن المقرر أن تقوم فكرة البرنامج هذا العام تقوم على الضرب، ولكن المقصود به هذه المرة الضرب الذهني أو الخيالي، وليس ضرب العنف، كما عودنا من خلال أفكار برامجه التي قدمها السنوات الماضية.

وأكد رامز جلال من خلال البرومو الذي قدمه للترويج لبرنامجه الجديد، موضحًا أن فكرة برنامج 2022، مختلفة تمامًا عن أفكار البرامج الثلاث عشرة التي قدمها قبل ذلك.

من المتوقع أن تكون فكرة برنامج رامز جلال هذا العام سهلة وبسيطة،

وليست معقدة، ولا يتخلله مشاهد عنف أو ضرب بالأيدي كما كان يحدث خلال برنامجه من قبل.

وهو برنامج مقابلة وقفشات كالعادة يستضيف ثلاثين شخصية من المشاهير والممثلين والمطربين ولاعبي كرة القدم.

ويحتل برنامج رامز جلال هذا العام 2022م، رقم 14 على قائمة المواسم المتتالية التي قدم خلالها فقرات برنامجه الشهير الذي يتغير اسمه سنويًا وفق طبيعة البرنامج.

وتركت تفاصيل برنامج "رامز مخو ضرب" شغفًا لدى الجمهور العربي لمتابعة البرنامج في موعده في رمضان خلال الأيام القليلة الماضية.