مستشفى الوفاء يُنهي عملية انتقاله لمقره الجديد وسط غزة

أنهت طواقم مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، عملية النقل الكامل لمقره الجديد بمجمع أبوخضرة الطبي وسط غزة.

وبدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية، م. أحمد أبوراس، " لقد تم اليوم اكتمال نقل مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، بكافة مكوناته إلى مقره الجديد، المقر الشامخ الذي نسأل الله سبحانه أن يكون فاتحة خير لمستشفى الوفاء".

وذكر م. أبوراس، أن النقل اليوم للمقر الجديد يأتي بعد مرور ما يزيد عن سبعة سنوات على قصف الاحتلال للمباني الأربعة شرق غزة وتدميرها بشكل كامل.

وأضاف، "ننتقل اليوم للمقر الجديد بعد استضافة كريمة من منتدى آل العلمي الثقافي "مركز الوفاء لرعاية المسنين"، ننتقل اليوم بكافة طواقمنا وعاملينا والذين قاموا اليوم بنقل 50 مريضًا بكامل امكانياتهم وبالاستعانة بـ10 سيارات إسعاف من إحدى المؤسسات الدولية العاملة بالقطاع".

وتابع أبوراس، "نحن في مجلس إدارة الوفاء نُبشر إخواننا وأهلنا بقطاع غزة أن انتقال مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية لمقره الجديد سيُعزز إمكانيات المستشفى وسيزيد من الخدمات النوعية التي يقدمها وسيزيد من جودة الخدمات التي سيقدمها لمرضاه".

ويُقدم مستشفى الوفاء خدمات التأهيل الطبي، لمصابي الجلطات الدموية، وللجرحى، ولمصابي حوادث الطرق، وخدمات علاجية لمرضى التقرحات الفراشية والقدم السكري، والعلاج بالأكسجين، وإجراءات فحوصات فريدة مثل: "ديناميكية التبول، وقياس كثافة العظام، والتروية الدموية"، ويستعد لتوسيع خدماته بتخصصات مميزة وفريدة من نوعها.

ويشار إلى أن مستشفى الوفاء تعرض في أغسطس 2014م، للتدمير بشكل كامل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة عام 2014م، ومنذ ذلك الوقت وهو يُقدم خدماته من مقره المؤقت في مبنى مركز الوفاء لرعاية المسنين، بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.