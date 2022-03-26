مصرع عامل بانقلاب رافعة بالداخل المحتل 

لقي شاب في العشرينيات من عمره، مساء اليوم السبت، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة خلال عمله في محل لخردة السيارات في بلدة عبلين بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر في شرطة الاحتلال، بمصرع الشاب وليد فرج سمكة من شفا عمرو بالداخل المحتل خلال عمله في بلدة عبلين.

وقال الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، :"أن مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، عند الساعة 15:13، حول شخص عالق تحت رافعة شوكية في عبلين إثر انقلابها، وعملت الطواقم على تخليص الشاب بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان".

وأوضحت الشرطة "الإسرائيلية"، في بيان لها، أن شابا من شفاعمرو تعرض لحادث عمل بين شفاعمرو وعبلين، وذلك إثر انقلاب رافعة خلال رفع سيارة في المكان"