وزير خارجية الاحتلال: قمة "تاريخية" في النقب غداً

كشف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم السبت عن إقامة قمة تاريخية غدا في النقب المحتل..

وقال لابيد :" أننا نرحب بوزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب".

وفي ذات الإطار، أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت بأن "قمة النقب التاريخية ستجمع وزير الخارجية لابيد ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية المصري سامح شكري".

وبحسب هيئة البث "الإسرائيلية" مكان، فإن القمة السياسية ستبحث قضايا سياسية مختلفة وخاصة الملف النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم، إلى تل أبيب، حيث سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير حرب الاحتلال بيني غانتس .