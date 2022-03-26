بالفيديو انفجار شاحنة مفرقعات في الجزائر 

نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار شاحنة محملة بالمفرقعات كانت داخل شاحنة بالقرب من جامع الجزائر.

وأظهرت المقاطع المصورة، تطاير المفرقعات وانفجارهات على الطريق.

وتدخل صباح اليوم السبت أفراد الحماية المدنية لوحدة المحمدية بولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد حريق نشب بإحدى الشاحنات التي كانت تحمل على متنها الألعاب والمفرقعات النارية، حيث طوقت مصالح الأمن الوطني الطريق تحسبا لأي طارئ.

في حين تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومن ثم جرى إعادة فتح الطريق.