طقس فلسطين: استمرار الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يستمر الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة غداً الأحد لتصبح الحرارة أدني من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين نهاراً، ويكون الجو ما بين مشمس الى غائم جزئي نهاراً ، وتسود أجواء معتدلة في المناطق الساحلية والسهلية وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت والمناطق الشفاغورية في الجبال يكون الجو مائلاً للدفء ليلاً يصبح الجو بارداً ولكن بحدة أقل من الأيام الفائتة الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لنتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لأول مرة منذ بداية الشهر الحالي، ويسود جو بارد في ساعات الصباح لكن ساعات النهار ستحمل أجواء مشمسة ودافئة في كافة المناطق بما فيها الجبلية منها. ليلاً يعود الجو بارداً الى شديد البرودة. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية.

و يكون الجو معتدلاً يوم الثلاثاء، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدلات السنوية لشهر آذار أو أعلى بفليل ويسود خلال النهار جو دافئ في كافة المناطق بما فيها الجبلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة ، ويسود جو حار نسبي في المناطق الغورية والبحر الميت . ليلاً يصبح الجو بارداً نسبياً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.

أما الأربعاء فيكون الجو غائماً قليلاً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام . الجو سيكون مشمس مع بعض الغيوم الريشيئة العالية ، وفي ساعات المساء يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس، ويسود جو غائم جزئي نهاراً وبنفس الوقت تهب على البلاد رياح خماسينية ليصبح الجو مغبراً بعض الشيء. لكن الجو سيكون دافئاً الى حد كبير حتى في الجبال. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى واعلم.