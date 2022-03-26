بايدن يصف الرئيس الروسي بوتن بـ "الجزار"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار" خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت.

وردًا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن إنه "جزّار".

وخلال زيارته إلى وارسو قال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا، إن الولايات المتحدة، تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".

وقال بايدن لدودا "يمكنكم الاعتماد على ذلك.. من أجل حريّتكم وحريّتنا"، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وأثناء تواجده في وارسو، أجرى بايدن محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت وسط المدينة، خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين، على ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى أن الوزراء الأربعة "تحدثوا بشأن نتائج القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي في 24 آذار/مارس في بروكسل والتزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وتابع في بيان أن بلينكن وأوستن "وعدا بتقديم دعم مستمرّ للاستجابة للحاجات الانسانية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا فيما دخل الغزو الواسع النطاق للرئيس بوتين شهره الثاني".

وكان بايدن قد التقى وزير الخارجية الأوكراني في واشنطن في 22 فبراير، أي قبل يومين من بداية الغزو. والتقى بعدها كوليبا في بولندا عند الحدود الأوكرانية في 5 مارس.

ووصل بايدن إلى بولندا الجمعة، بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، وبدأ محادثاته مع نظيره البولندي أندريه دودا ظهر السبت. ومن المقرر أن يلتقي لاجئين أوكرانيين في مركز استقبال أقيم في ملعب وطني في وارسو، على أن يلقي كلمة في نهاية فترة ما بعد الظهر في القصر الملكي في وارسو، قبل أن يعود إلى واشنطن.