هل يعتزل ميسي اللعب دوليا بعد مونديال قطر؟

ذكر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، أنه سيعيد النظر في الكثير من الأمور بعد انتهاء بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر، دون أن يؤكد استمراره مع منتخب بلاده الأرجنتين عقب البطولة.

وتحدث ميسي بعد الفوز على فنزويلا بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال بالقول "سعيد هنا منذ فترة. لقد فزنا بكوبا أميركا مع هذا الفريق الرائع. كل الأمور تسير بطريقة طبيعية. الفوز يجعل كل شيء أجمل وأسهل".

وأضاف "أعتقد أننا لن نعود. إنه الوداع" في إشارة إلى أن الأرجنتين لن تلعب على أرضها مرة أخرى قبل المونديال.

وزاد "أفكر في مواجهة الإكوادور بالجولة الأخيرة من التصفيات، وفي مباريات الاستعداد للمونديال".

وتابع "بعد المونديال سيكون علي أن أعيد النظر في الكثير من الأشياء سواء سارت الأمور معنا على نحو جيد أو سيء. أتمنى أن تسير على نحو جيد".

وعن دعم الجمهور له خلال المباراة التي سجل فيها الهدف الثالث، علق "ليست هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بهذا الدعم. شعرت به من قبل".

وبالهدف الذي أحرزه في شباك فنزويلا، تعادل ميسي مع الأوروغواياني لويس سواريز هداف تصفيات أميركا الجنوبية بـ28 هدفا.