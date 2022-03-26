كيف يمكن لشاحن صغير أن يودي بحياة 5 أطفال؟

صدمة كبيرة هزت الشارع الفلسطيني، صباح اليوم، جراء وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة، إثر حريق ضخم اندلع في منزلهم الكائن في محافظة الخليل بالضفة الغربية، والسبب قد يكون مفاجئ للعديد، وهو شاحن كهربائي لأحد الهواتف، مما أثار تساؤلات عدة، كيف يمكن لشاحن صغير ان يقضي على عائلة كاملة؟.

ورغم التحذيرات الكبيرة من المختصين والجهات الرسمية، إلا أن عائلات في فلسطين يتعاملون مع جوالات والشاحن دون أي إجراءات وقائية، الامر الذي ينتهي في نهاية المطاف بوقوع كارثة، كما حصل مع هذه العائلة.

أسباب انفجار الشواحن

وكشفت الكهربائي عبد الهادي الضابوس، الأسباب التي تؤدي إلى اشعال الشواحن لاسيما شواحن الهواتف، ما تسفر في نهاية المطاف إلى حدوث حريق بالمكان، حال كان قريبًا من قطة قماش أو نايلون أو مادة سريعة الاشتعال.

وأوضح الضابوس، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شواحن الهواتف يوجد بها "حبات مقاومة" الكترونية وحال انفجرت تلك الحبات تحدث نارًا، وقد تشعل المكان حال وقوعها على مواد سريعة الاشتعال، مثل: الأقمشة.

وأشار إلى أن أسباب انفجار الشواحن تكمن في وضعها في المقبس لساعات طويلة ما يؤدي لارتفاع حرارته وعدم تحملها، بالإضافة إلى أنها تكون تقليدية وغير أصلية.

وتوجه الضابوس، بنصائح للمواطنين بعدم ترك الشواحن في المقابس لفترات طويلة، ورفعها منه بمجرد الانتهاء من خدماته، والتأكد من أنه أصلية وغير تقليدية.

وفاة خمسة أفراد

وأفادت مصادر طبية، فجر اليوم، بوفاة ٥ أشخاص جراء حريق اشتعل بمنزل لعائلة ارزيقات في بلدة تفوح شمال غرب الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية في المستشفى الأهلي: "بأن طفلين وأمهم قد وصلوا إلى المستشفى في حالة حرجة وأعلن عن وفاتهم".

من جهته، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة الخليل المقدم بشير النتشه، إلى أن شاحن هاتف كان السبب في حريق المنزل في بلدة تفوح الذى أدى لوفاة 5 أطفال، بحسب التحقيقات الأولية.

وحذر رئيس قسم الاطفاء في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين، المواطنين من وضع شاحن الهواتف الخلوية داخل الكهرباء أثناء النوم.