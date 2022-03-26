طلبة الاعلام من جامعة الأقصى يزورون مركز الوفاء لرعاية المسنين

انطلاقاً من رؤية ورسالة جامعة الأقصى وكلية الاعلام تحديداً بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في الأعمال التطوعية قام وفد من طالبات قسم العلاقات العامة من كلية الاعلام في جامعة الأقصى بزيارة إلى مركز الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء وذلك بهدف تكريم الأمهات في أجواء عيد الأم.

وجال الوفد الطلابى في أنحاء المركز واطلع على الخدمات التي يقدمها، والتقت الطالبات خلال الزيارة بالمسنين وقدموا لهم الهدايا التذكارية بهدف إدخال السرور على قلوبهم وإشعارهم بقيمتهم الاجتماعية والإنسانية في المجتمع.

واكد عميد كلية الاعلام د. غسان حرب ان هذه المبادرات تأتي امتدادًا لبرامج الجامعة في مجال المسؤولية المجتمعية ، نظرًا لدورها المهم في صقل شخصيات الطلبة، وتعزيز مهارات التواصل لديهم، وتغذية الوازع الإنساني في نفوسهم مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي ضمن أنشطة الكلية اللامنهجية بما يحقق غايات خدمة المجتمع المحلي ويعمق الاتجاهات الايجابية وحس بالمسؤولية لدى الطلبة نحو قيمة بر الوالدين كما في قوله تعالى» وقضى ربك الا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين احسانا».

وأشار د. أحمد حماد رئيس قسم العلاقات العامة في كلية الاعلام إلى أن الهدف من هذه الزيارة تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمسنين في المركز، والاطلاع على الأساليب الإرشادية والاتصالية في التعامل مع فئات كبار السن، وأشار حماد إلى ما قدمه آبائنا وأمهاتنا لنا وما غرسوه فينا من قيم نبيلة وتعليمنا حب الأرض والوطن والتمسك بالهوية الوطنية، وأضاف أنه لا بد من تقديم كافة الدعم للمسنين والبر بهم كونهم رمزا للعطاء والتضحية والفداء.

وقدم السيد وحيد زيارة رئيس قسم المسنين في المركز شرحاً وافياً عن الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تتضمن الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين، معرباً عن شكره على هذه الزيارة لأهميتها برفع المستوى المعنوي للمسنين. حيث يعتبر المركز الرائد والوحيد لإيواء ورعاية المسنين في قطاع غزة وتقديم خدماته للمسنين مجاناً مدى الحياة.

وتبادلت الطالبات أطراف الحديث مع نزلاء المركز وسط جو عائلي مليء بالمحبة والود والوئام، لإدخال البهجة والسرور لقلوب هؤلاء النزلاء حيث تخلل الزيارة فقرات ترفيهية قدمها فريق ألوان الترفيهي.

واكدت الطالبات المشاركات في الزيارة إلى أهمية أن تظل العلاقات الإنسانية الطيبة ومشاعر الاحترام والتقدير رابطاً أساسياً بين أبناء المجتمع الفلسطيني. وفي نهاية الزيارة شكرت الطالبات إدارة المركز تقديراً لجهودهم على رعاية المسنين وعلى حسن الاستقبال.