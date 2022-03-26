أوسيتيا ترسل مقاتلين للمشاركة بجانب القوات الروسية في أوكرانيا

أعلنت سلطات جمهورية أوسيتيا الجنوبية ذات الاعتراف المحدود، اليوم، عن إرسالها مجموعة من العسكريين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونشر رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، على قناته في تطبيق "تيليغرام" مقطع فيديو يظهر رتلا من حافلات ومركبات تقل عسكريين يتوجهون إلى أوكرانيا.

وذكر بيبيلوف أن هؤلاء العسكريين "يدركون جيدا أنهم يتوجهون للدفاع عن روسيا وعن أوسيتيا، لأنه إذا لم يتم القضاء على الفاشية عند خطوط بعيدة اليوم فإنها ستظهر غدا هنا من جديد للتصرف ضد وطننا".

ولم يكشف الرئيس عن عدد العسكريين الذين تم إرسالهم.

وكان عدد من المقاتلين من أوسيتيا الجنوبية قد وصلوا أوكرانيا للمشاركة في العملية الروسية في الأسابيع السابقة.