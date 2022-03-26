كشف أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري غدًا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد من أسماء المسافرين و آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد الموافق 27 مارس 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/15) هنا، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15) هنا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت الوزارة، من المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وبضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت المسافرين إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.