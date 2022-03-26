حالة الطقس: أجواء دافئة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم السبت، ان الأجواء دافئة نهاراً، واعتباراً من اليوم سنشعر بارتفاعات في درجات الحرارة، هذا العام كان فيه فصل الشتاء يحمل معه البرودة بشكل كبير.

وقال أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، عن غداً سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وأجواء أكثر دفئاً، لكن ابتداءً من يوم الإثنين سنشعر بأجواء أكثر دفئاً".

وأضاف الراصد، أن نهاية الأسبوع ومع بداية شهر رمضان المبارك ستقفز الحرارة عن حاجز الـ 30 درجة، وسنلاحظ ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وتوقعت الارصاد الجوية الفلسطينية، ان الجو يكون الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.