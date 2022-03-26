الصوفي: تمسك الأهالي في الداخل المحتل والنقب بأرضهم انتصار للشعب الفلسطيني

اعتبر المتحدث باسم الوجهاء والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة سالم الصوفي، أن تمسك الأهالي في الداخل المحتل بأرضهم وحقوقهم انتصار للشعب الفلسطيني.

وقال الصوفي في كلمته خلال فعاليات يوم الأرض شرق غزة تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "نقول لشعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل إن بقاءكم متجذرين هو انتصار لكم ولنا فاصمدوا، ووقوفنا إلى جانبكم ليس منة أو ديّن إنما هو واجب وطني وفريضة شرعية".

وأضاف "نقول للشعوب العربية والإسلامية إن أرض فلسطين أرض وقف عربي وإسلامي للمسلمين وأمانة في أعناقكم".

ووجه الصوفي رسالة للاحتلال "الإسرائيلي" : "إننا أعلنا التحدي والمقاومة، ونحن الذين سيقف أمامكم في كل منعطف، احملوا حقائبكم وارحلوا وستدفعون ثمن حسرة كل أم فلسطينية وكل تنهيدة غضب في صدور آبائنا".

وشدد قائلًا: "لن نرحل عن السبع ولا اسدود ولا روابي النقب مهما طال عذابنا".