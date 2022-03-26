هندسة المتفجرات تُحيّد خطر "قذيفة حربية" من مخلفات الاحتلال بخانيونس

حيّدت طواقم هندسة المتفجرات بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، خطر قذيفة حربية من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي وهي من النوع المضاد للدروع من نوع " HEAT "، عثر عليها أحد المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأوضحت شرطة هندسة المتفجرات بخان يونس أنه على الفور، توجهت الطواقم المختصة من ضباط الهندسة إلى المكان بعد ورود إشارة من العمليات المركزية وقامت بإغلاق المنطقة، لحين التمكن من استخراج تلك القذيفة الخطيرة.

وذكرت طواقم الهندسة أنها قامت بتمشيط المنطقة بالكامل، ومن ثم نقلها إلى مكان آمن تمهيدًا لإتلافها، مشيرةً إلى أنه تم انسحاب طواقم الهندسة بعد التأكد من خلو المنطقة من أي أجسام مشبوهة أخرى.

وأهابت هندسة المتفجرات المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه يشاهدونه أو يعثرون عليه، مؤكدةً على جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الأجسام، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.