لجنة المتابعة العليا تحذر الاحتلال من أي عدوان على شعبنا في شهر رمضان

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمد بركة، أن الوحدة الفلسطينية هي المدخل الأساسي لمواجهة المحتل.

وقال بركة في كلمته خلال فعالية يوم الأرض شرق غزة، إن الاحتلال يريد كسر إرادة أهل النقب، محذرًا الاحتلال من أي عدوان على شعبنا في شهر رمضان.

وأضاف بركة، أن المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض تأكيد على أهمية التواجد في النقب والدفاع عنه، مشددًا على أن الشعب قادر على التصدي لكل محاولات الاحتلال المساس بأرضنا ومقدساتنا.

واشار رئيس المتابعة العليا في الداخل، إلى أن لا يوجد أي مبرر لإبقاء الانقسام، مبينًا أن النقب سينتصر دفاعا عن الأرض والهوية.