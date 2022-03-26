الأمن الروسي يفكك خلية "إرهابية" في البلاد

فكك الأمن الفدرالي الروسي، اليوم السبت، خلية إرهابية في جمهورية بشكورتستان الروسية، واحتجز أربعة مواطنين قد تورطوا في الدعاية للإرهاب والتحضير لشن هجمات على عناصر قوات حفظ القانون، وفق بيان هيئة الأمن الفدرالية الروسية.

واحتجز الامن الروسي، في مدينة أوفا عاصمة بشكورتستان، 4 مواطنين روس، متورطين في التحضير لتنفيذ هجمات على عناصر أمنية و"الترويج للفكر الإرهابي عبر الإنترنت".

وعثرت السلطات الأمنية، مع المعتقلين على قنبلتين يدويتين من طراز RGD-5، وعبوات حارقة تشبه زجاجات "مولوتوف"، بالإضافة إلى كتب متطرفة وأجهزة راديو وملابس ومعدات تستخدم في الظروف الميدانية.