الهيئة الوطنية: فعاليات العودة تأكيد على التمسك بالأرض الذي يعد عنوانًا للصراع والهوية

انطلقت فعاليات وأنشطة الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، ظهر اليوم السبت، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان خلال فعالية يوم الأرض شرق غزة، على وحدة الأرض والشعب والقضية، مشددًا على أن "الشعب متلاحم في غزة بمواجهة الحصار، والضفة في مواجهة الاستيطان، والقدس في مواجهة التطهير العرقي، وفي الداخل المحتل مواجهة سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي".

وقال محسن خلال كلمة تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "نقف اليوم إلى جانب أهلنا في الداخل المحتل مع مهرجان متزامن في النقب بمواجهة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وقانون القومية والمواطنة العنصري الذي يفتت شمل العائلات الفلسطينية".

وأضاف: "في مناسبة يوم الأرض نتذكر 46 عاما انتفضت فيه جماهير الشعب الفلسطينية في الداخل المحتل في اللد عرابة والجليل والنقب والناصرة واستشهدوا 6 من الأبطال الذين روا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن".

كما أكد محسن، أن الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة الوطنية يتطلب منه الوحدة التي تتجسد في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم والنقب، مشيرًا إلى أن يوم 30 سيكون هناك فعاليات في كل أرجاء الوطن بما في ذلك الشتات.

وأوضح أن المدخل الحتمي لوحدة وإرادة الشعب الفلسطيني وهويته تتمثل في مقاومة سياسة التجزئة الجغرافية الديمغرافية، مستدركًا :" نقول نحن الشعب الفلسطيني نمثل 14 مليون إنسان، لدينا الحق في العودة وتقرير المصير والسيادة الوطنية".

وأشار محسن إلى أن هذا المهرجان رسالة وتأكيد على الكفاح والتمسك بالأرض الذي يعد عنوانًا للصراع والهوية والصمود من أجل تفكيك مشروع الاحتلال والاستيطان ونظام الأبرتهايد العنصري الذي أكدته التقارير الأممية.

كما شدد على أن تفكيك منظمة الأبرتهايد والتمييز العنصري لا يتم سوى بالوحدة الوطنية والميدانية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير على قاعدة الميثاق الوطني في مواجهة الرواية الصهيونية.