الآلاف يحيون فعاليات يوم الأرض في مخيم ملكة شرق غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:03 م
26 مارس 2022
يوم الارض "صورة تعبيرية"
اعلان اسفل صورة الخبر

الآلاف يحيون فعاليات يوم الأرض في مخيم ملكة شرق غزة

متعلقات

البث المباشر