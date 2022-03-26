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الآلاف يحيون فعاليات يوم الأرض في مخيم ملكة شرق غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:03 م
26 مارس 2022
الآلاف يحيون فعاليات يوم الأرض في مخيم ملكة شرق غزة
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