م. البسيوني: أسعار الخضروات ستنخفض خلال الأيام القادمة قبل شهر رمضان

أكد م. أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم السبت 26 مارس 2022 ان قرار الوزارة بوقف التصدير المؤقت لكل الصادرات منذ الخميس الماضي كان له الأثر الإيجابي على بعض السلع.

وبين البسيوني خلال تصريحات لصوت الاقصى انه ومع اعتدال درجات الحرارة ، وسينعكس ذلك على سرعة نضوج الثمار، وقلة الإنتاج كانت بسبب الحرارة المنخفضة، موضحاً ان السبب الرئيسي لقرار الوزارة هو من أجل عدم ارتفاع أسعار الخضار في شهر رمضان المبارك، وهذا الأمر سينعكس إيجابياً خلال أيام قليلة جداً وستنخفض الأسعار إن شاء الله.

أشار الى انه بالرغم من وجود بعض الأصوات التي تُعارض القرار، الا إننا نؤكد أننا مع مصالح المزارع الفلسطيني على قاعدة لا ضرر ولا ضِرار.

ويشار الى ان وزارة الزراعة قررت وقف التصدير بعد خفض الأسعار بعد ارتفاع كبير على أسعارها .