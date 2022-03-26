مذكّراً بمعاناة الفلسطينيين: أمير قطر يفتتح منتدى الدوحة

افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت 26/3/2022، أعمال النسخة الـ20 من منتدى الدوحة الذي يستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد".

ويهدف المنتدى إلى إطلاق حوار حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم، وتعزيز تبادل الأفكار وصناعة السياسات وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق.

وقال أمير قطر الشيخ تميم -في الكلمة الافتتاحية للمنتدى: "إن العالم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية"، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية صمام الأمان للمجتمع وتتطلب سياسة ضريبية عادلة.

وأشار أمير قطر إلى أن من الظواهر الإقصائية التي أخذت في التصاعد في السنوات الأخيرة ظاهرة الإسلاموفوبيا، كما أكد أن العداء للسامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل وهو ما يضر بالصراع ضد العنصرية.

وأوضح الشيخ تميم، أن عسكرة الحلول تنامت لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية، وأكد تضامنه مع الملايين من الأبرياء واللاجئين من ضحايا هذه الحرب غير العادلة والحسابات الجيوسياسية.

كما ذكّر في الوقت ذاته بملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي والتجاهل الدولي منذ أكثر منذ 7 عقود.

ومن المتوقع أن تكون النسخة الجديدة للمنتدى، الذي يعقد حضوريا هذا العام ولأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، هي الأكبر منذ انطلاقه، وستجمع عددا من رؤساء الدول والحكومات والسياسيين والبرلمانيين والمفكرين وممثلي وسائل الإعلام.

وستتمحور مناقشات المنتدى وجلساته على الشعار الرئيسي لهذا العام وهو التحول إلى عصر جديد، مع التركيز على عدد من المجالات الأساسية من بينها، التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاستدامة وتغير المناخ.

ويُعد منتدى الدوحة الذي أطلقه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عام 2000، منبرا عالميا في مجال الشؤون الدولية المعاصرة، كما يعد منصة عالمية للدبلوماسية والحوار والتنوع.