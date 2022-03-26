هل يُنهي كأس العالم 2022 مسيرة ميسي الدولية؟

لمح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى اتخاذه قرارا بشأن مستقبله الكروي يرتبط بكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم 2022 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليضمن ليونيل ميسي التواجد في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، حيث كان ظهوره الأنجح عام 2014 بالتأهل للنهائي وخسارة اللقب بنتيجة 1-0 أمام ألمانيا.

وقال ميسي، في أعقاب قيادته التانجو للفوز على فنزويلا 3-0، مسجلاً الهدف الثالث: "أنا فقط أفكر فيما هو مقبل، مباراة الإكوادور".

وأكمل: "بعد كأس العالم سيتوجب علي إعادة التفكير في أمور كثيرة".

وتابع: "دعونا نأمل أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن، لكن بكل تأكيد سيتغير الكثير بعد كأس العالم، أنا ممتن لكل ما حققت، وسعيد بتتويجي مع المنتخب بكوبا أمريكا، وأشكر كل من يمنحني السعادة كلما جئت إلى الأرجنتين".

ولا يشعر ميسي بسعادة كبيرة خلال الفترة الحالية مع باريس سان جيرمان مع اقتراب موسمه الأول مع الفريق من الانتهاء، بعد الخروج بشكل مبكر من دوري أبطال أوروبا عبر بوابة ثمن النهائي بالخسارة 2-3 من ريال مدريد الإسباني بمجموع المباراتين.

ولم يسجل ميسي إلا هدفين في الدوري الفرنسي "ليج 1" في أول 18 مباراة له في المسابقة، وغاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات والراحة.

تصريحات ميسي عن التفكير في الاعتزال جاءت بعد تصريح مثير لمدربه ليونيل سكالوني بأن مواجهة فنزويلا قد تكون الأخيرة للبرغوث أمام جمهور الأرجنتين.

وقال سكالوني قبل المباراة: "مباراة فنزويلا تمنح ميسي فرصة اللعب أمام جماهير بلاده، بالطبع هي أخر مباراة قد نلعبها هنا - آخر مباريات الأرجنتين في التصفيات بملعبها، ويمكنه أن يودع الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة، ونأمل أن يكون المستقبل أفضل".

يذكر أن ميسي خاض 159 لقاء دوليا في مسيرته منذ 2006 وحتى الآن سجل فيها 81 هدفاً.